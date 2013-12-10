Контент-менеджер на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок314 просмотров

Необходимо каждый месяц писать статьи на сайт, делая перелинковку внутри статей.

Тематика: веб-дизайн.

Количество статей: 5-10 статей в месяц

Уникальность: не ниже 90%.

Темы и ключевые слова предоставляем..

Количество символов одной статьи: 1500 — 2000 знаков.

В заявках, пожалуйста, указывайте стоимость за 1 месяц работы.

11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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