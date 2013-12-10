Ищу способного копирайтера, умеющего создавать уникальные и качественные тексты для ежедневной публикации на сайтах промышленной и строительной тематики (новости, обзоры, статьи, интервью). Источники ищете самостоятельно. Объем материала большой. Работа постоянная. Подробности в лс. Оплата ...
Контент-менеджер на постоянной основе
Необходимо каждый месяц писать статьи на сайт, делая перелинковку внутри статей.
Тематика: веб-дизайн.
Количество статей: 5-10 статей в месяц
Уникальность: не ниже 90%.
Темы и ключевые слова предоставляем..
Количество символов одной статьи: 1500 — 2000 знаков.
В заявках, пожалуйста, указывайте стоимость за 1 месяц работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищется постоянный удалённый работник. Необходимо ежедневно наполнять один из самых популярных и посещаемых русскоязычных сайтов про World of Tanks новостями и статьями, а так же писать статьи про данную игру. Работы много. Оплата договорная ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать текст политики конфиденциальности для приложения facebook. Приложение представляет из себя гороскоп с email-подпискойКопирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задание: Сделать рерайт текстов. Тематика - сантехника. 12 текстов по 3000 знаков Тексты должны быть по тематике разделов и по сути. Полезные и понятные всем. С вас выбрать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Интернет-магазину требуется копирайтер для составления описаний, написания статей и текстов к акциям.Копирайтинг39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется личная помощница на постоянную работу. Обязанности: 1. Модерация проводимых мероприятий (пример: ежедневный тренинг, необходимо быть каждый вечер в эти дни за компом http://mineevaelena.ru/wppage/zhenshhina-na-million). 2. Подбор упражнений ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен SEO-копирайтер. Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Ищу рерайтера с опытом работы от 1 месяца. В задачи будет входить поиск исходника, рерайтинг, вставка ключа в текст. 40 рублей за 1000 б.п., не обсуждается цена. Требования к уникальности щадящие ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написание 2 уникальных статей на тему :ремонт жк мониторов и заправка картриджей.Объем 2000-3000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад