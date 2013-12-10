Копирайтер для написания статей 1500–1800 знаков

Нужны копирайтеры, пишущие статьи по анкорам. 1500-1800 знаков в статье. Оплата на WebMoney, за статью – 60 рублей. Оплата 1-2 раза в неделю. Первые статьи готова оплачивать по одной, пока не начнете мне доверять. Постоянное сотрудничество.

Я не требую выполнения определенного объема, но мне нужны люди, которые готовы работать, а не пописывать статейку в день. Это должна быть основная Ваша работа. Со своей стороны делаю все для того, чтобы стать единственным заказчиком, с которым вы работаете.