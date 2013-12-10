Здравствуйте Нужно наполнить блог. 1 пост: 300-1000 знаков продающего копирайта или рерайта с поиском источника + картинка. С постингом. Тематика - товары народного потребления. ...
Копирайтер для написания статей 1500–1800 знаков
Нужны копирайтеры, пишущие статьи по анкорам. 1500-1800 знаков в статье. Оплата на WebMoney, за статью – 60 рублей. Оплата 1-2 раза в неделю. Первые статьи готова оплачивать по одной, пока не начнете мне доверять. Постоянное сотрудничество.
Я не требую выполнения определенного объема, но мне нужны люди, которые готовы работать, а не пописывать статейку в день. Это должна быть основная Ваша работа. Со своей стороны делаю все для того, чтобы стать единственным заказчиком, с которым вы работаете.
Заявки фрилансеров
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