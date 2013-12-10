Ищу 2-3 рерайтеров/копирайтеров

Здравствуйте!

Необходимо 2-3 человека, которые смогут писать статьи по 2000 по тематики сайта, со вписыванием там анкоров.

Так же в рерайченые тексты нужно будет добавлять элементы брендирования, те не просто вписывать анкор, но что бы в тексте употреблялось название фирмы, мб номера телефона , данных ИП, или адреса и тп, все это логично и приятно смотрелось.

Просьба всем желающим сразу озвучивать вашу цену.

Спасибо.