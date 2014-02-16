Собрать информацию с сайта

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Завершен13 заявок274 просмотра

Здравствуйте,

необходимо собрать информацию с сайта firmendb.de/branchenbuch/branche_63.3.php

по ссылке интересующий меня раздел, в нем 310 страниц по 25 фирм на каждой.

необходимо открыть каждую фирму, скопировать в эксель таблицу

название и майл.

пример

123 BerlinZimmer.de GmbH .. [email protected]

нужно быстро

пишите ваши сроки и стоимость

PHP
11 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nastya2287
Анастасия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Спасибо большое. работа выполнена. были технические сложности но не по вине исполнителя.
Спасибо за сотрудничество, приятно было поработать

Заявки фрилансеров

nastya2287
Анастасия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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