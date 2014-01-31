Размещение отзывов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок222 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо зарегистрироваться и разместить 250 отзывов на сайте aboutall.in.ua за $25.

Сразу хочу сказать, что проверять нужно перед добавлением, так как за отзывы с ошибками оплата будет уменьшаться.

11 лет назад
navi2020
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

akamova
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$25
10 дней
Добросовестный исполнитель, всегда на связи. Заказ выполнила аккуратно и грамотно. Могу даже сказать, что сделала больше, чем требовалось: кроме добавления отзывов разместила также и картинки.
Грамотный заказчик, который знает, чего хочет. Оперативно отвечает на все возникающие в процессе работы вопросы. Оплату произвел своевременно.

Заявки фрилансеров

akamova
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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