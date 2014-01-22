Нужно составить описания для матриц ноутбуков

Добрый день! Нужны люди из Санкт-Петербурга, у которых есть страничка ВКонтакте. Нужно будет вступить в группу Питера по Компьютерным курсам и оставить 2-3 комента к постам. От группы отписываться нельзя. Далее будем работать с текстами, ...