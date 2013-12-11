Копирайтер для компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок248 просмотров

Здравствуйте уважаемые рерайтеры-копирайтеры, нужны качественные тексты для студии (занимаемся созданием, продвижением, обслуживанием сайтов. Консалтинговыми услугами, Полиграфией).

Более подробная информация - при личной переписке.

Скорей всего на продолжительный срок - сотрудничество.

Постоянное наполнение текстами (студии).

100% уникальность, качество, и орфография.

Указывайте бюджеты, сроки, и контакты.

11 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
$50
5 дней
Очень приятно было работать с Инной. Без задержек, качественно и в срок. Приятно понимать что человек знает о чем пишет. Советую всем данного копирайтера.
Прекрасный заказчик! Приятное и качественное сотрудничество. Надеюсь на продолжение )

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
11 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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