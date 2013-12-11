Уважаемые фрилансеры! Если вы имеете юридическое образование и пишете тексты, для вас есть постоянная работа. Нужно будет писать тексты, подбирать к ним 1-2 изображения и публиковать на сайт. Ядро сайта - Wordpress, ...
Рерайтер (длительное сотрудничество)
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Для заполнения уникальными текстами описаний категорий/разделов товаров на нашем сайте интернет магазин ТАОБАО требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно.
Работы много, свободно 2 вакансии и если сработаемся — вам не придется ждать и искать новые заказы каждый раз.
На работу возьмем адекватных людей, с адекватной оптовой ценой рерайта за 1000 знаков без пробелов, рассматриваются предложения менее 30 руб/1.000 знаков без пробелов. Хорошие премии за выполнение работы в короткий срок без потери качества.
ТРЕБОВАНИЯ:
ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, ЛОГИКА, СТИЛИСТИКА, УМЕНИЕ ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ (скорость написания 5–10к символов/сутки, ГРАФИК СВОБОДНЫЙ). Нужны люди которые НЕ загружены другой работой и готовы уделять большинство времени работе по написанию текстов для наших нужд.
Материалы для рерайта (описания раздела) находите в Интернете (источников масса, Google в помощь)
Пример категорий, требующих уникального описания:
Колье / Ожерелья
Браслеты
Серьги
Аксессуары для волос
Браслеты
Кольца
Подвески
Более подробно – выбранным кандидатам.
ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте сразу ваши контактные данные — e-mail. Плюсом будет наличие — skype.
Заявки фрилансеров
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