Уважаемые фрилансеры! Если вы имеете юридическое образование и пишете тексты, для вас есть постоянная работа. Нужно будет писать тексты, подбирать к ним 1-2 изображения и публиковать на сайт. Ядро сайта - Wordpress, ...
Свадебный рерайтер)
Доброго дня
Нужно написать 50 статей по 2000-2500 на свадебную тематику. Оптимизировать тексты не нужно, просто ищем исходник и делаем его рерайтинг. За такую работу плачу 35 рублей/1000 б.п.
При успешном завершении проекта подключу к другим, более крупным объемам.
Выплаты поэтапные, чтобы всем было спокойней. Условия выплат обсуждаемы.
Жду предложения
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