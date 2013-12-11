Свадебный рерайтер)

Доброго дня

Нужно написать 50 статей по 2000-2500 на свадебную тематику. Оптимизировать тексты не нужно, просто ищем исходник и делаем его рерайтинг. За такую работу плачу 35 рублей/1000 б.п.

При успешном завершении проекта подключу к другим, более крупным объемам.

Выплаты поэтапные, чтобы всем было спокойней. Условия выплат обсуждаемы.

Жду предложения