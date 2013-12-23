Автор для наполнения сайта юридической тематитки

Уважаемые фрилансеры!

Если вы имеете юридическое образование и пишете тексты, для вас есть постоянная работа.

Нужно будет писать тексты, подбирать к ним 1-2 изображения и публиковать на сайт. Ядро сайта - Wordpress, если не знаете, как с ним работать, могу подробно проинструктировать.

Требования к исполнителю:

- высшее или среднее юридическое образование

- способность писать грамотные и интересные тексты с уникальностью от 95%

- регулярный выход в интернет (возможность связаться с вами с 10 до 18 по Москве)

- готовность следовать инструкциям и ТЗ

- заинтересованность в постоянной работе

Стоимость: 30р за 1000 знаков без пробелов