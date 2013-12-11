Уважаемые фрилансеры! Если вы имеете юридическое образование и пишете тексты, для вас есть постоянная работа. Нужно будет писать тексты, подбирать к ним 1-2 изображения и публиковать на сайт. Ядро сайта - Wordpress, ...
Рерайтер\копирайтер
Добрый день! Ищу хорошего, а главное — способного действительно легко и интересно писать автора для астрологического издания. Работа постоянная.
От вас:
-хороший слог,
-пунктуальность,
-грамотность,
-творческий подход,
-соблюдение требований (никаких ключей и проч., только некоторые пожелания).
Оплата: 50р за 1000 символов б\п — только Webmoney
Объем работы в месяц:
-2 статьи «звездный гороскоп» — краткие биографии звезд, родившихся под определенным знаком зодиака (по 3000 символов каждая)
-12 статей гороскоп на месяц для каждого знака (по 2800–3000 символов)
-статья в рубрику «Тема номера» на 12 000 — вы предлагаете сами (что-то интересное и глубоко астрологическое:-)))
-2 статьи по 6000 и 9000 символов в рубрики (Астропсихология (любовь, деньги, карьера), Астрология и Фэн-шуй и т.д. — утверждается ежемесячно)
Не требую, чтобы вы изобрели велосипед и сами составили, к примеру, уникальные гороскопы, но рерайт должен быть на уровне — переработанный, из нескольких источников, яркий, интересный и обязательно с юмором (не до абсурда).
Всех, кого заинтересовала вакансия, прошу выполнить небольшое тестовое задание (прикреплено). Тестовые задания присылать на e-mai, указанный в контактных данных, с пометкой „вакансия“
Заявки фрилансеров
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