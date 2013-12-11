Рерайтер\копирайтер

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  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок409 просмотров

Добрый день! Ищу хорошего, а главное — способного действительно легко и интересно писать автора для астрологического издания. Работа постоянная.

От вас:

-хороший слог,

-пунктуальность,

-грамотность,

-творческий подход,

-соблюдение требований (никаких ключей и проч., только некоторые пожелания).

Оплата: 50р за 1000 символов б\п — только Webmoney

Объем работы в месяц:

-2 статьи «звездный гороскоп» — краткие биографии звезд, родившихся под определенным знаком зодиака (по 3000 символов каждая)

-12 статей гороскоп на месяц для каждого знака (по 2800–3000 символов)

-статья в рубрику «Тема номера» на 12 000 — вы предлагаете сами (что-то интересное и глубоко астрологическое:-)))

-2 статьи по 6000 и 9000 символов в рубрики (Астропсихология (любовь, деньги, карьера), Астрология и Фэн-шуй и т.д. — утверждается ежемесячно)

Не требую, чтобы вы изобрели велосипед и сами составили, к примеру, уникальные гороскопы, но рерайт должен быть на уровне — переработанный, из нескольких источников, яркий, интересный и обязательно с юмором (не до абсурда).

Всех, кого заинтересовала вакансия, прошу выполнить небольшое тестовое задание (прикреплено). Тестовые задания присылать на e-mai, указанный в контактных данных, с пометкой „вакансия“

11 лет назад
Mlle_Julie
Юлия 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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