Mlle_Julie

Юлия Mlle_Julie

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

101manager
Евгений 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$400
10 баллов
12 лет назад
Требуется контент-менеджер на удаленную работу
CSSHTMLJoomlaWordPress
Исполнительность и ответственность на высоком профессиональном уровне! Качественная работа в установленные сроки. Спасибо за сотрудничество!
Отличная работа с перспективой быстрого роста и повышения оплаты. Практически не ограниченные объемы работы, конкретные задания, интересные темы, подробные инструкции и указания. От работодателя своевременная оплата (+ бонусы), помощь, подсказки и мгновенное решение любых спорных моментов. Мои наилучшие рекомендации!!!
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нет отзывов
$1/час
от $1
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