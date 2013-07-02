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Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
12 лет назад
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Исполнительность и ответственность на высоком профессиональном уровне! Качественная работа в установленные сроки. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличная работа с перспективой быстрого роста и повышения оплаты. Практически не ограниченные объемы работы, конкретные задания, интересные темы, подробные инструкции и указания. От работодателя своевременная оплата (+ бонусы), помощь, подсказки и мгновенное решение любых спорных моментов. Мои наилучшие рекомендации!!!
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$1/час
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