Продвижение стартапа

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Завершен3 заявки162 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо информационное сопровождение/продвижение нового стартапа: http://www.pickweb.info

Создание цикла обзорных статей о данном программном обеспечении с последующим размещением их в серьезных блогах, форумах.

Регион: США, Европа.

Языки: Русский, Английский, Немецкий, Французский (возможно создание статьи на одном языке с переводом на остальные)

11 лет назад
pickweb
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Прекрасное исполнение: детальное изучение вопроса, творческий подход, четкость исполнения сроков. Качество на очень высоком уровне! Прекрасный ответственный копирайтер!
Я благодарна Алексею за то, что он доверил именно мне данный проект. Очень интересные задания, мгновенная оплата на достойном уровне, приятное общение (даже когда были правки, Алексей очень терпеливо и подробно объяснял мне, что именно и почему нужно изменить) - все это было в рамках нашего сотрудничества. Поэтому я рекомендую всем фрилансерам принимать участие в проектах и вакансиях, которые будет публиковать Алексей! И надеюсь, что наше сотрудничество продолжится дальше :)

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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