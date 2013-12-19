Продвижение стартапа

Я благодарна Алексею за то, что он доверил именно мне данный проект. Очень интересные задания, мгновенная оплата на достойном уровне, приятное общение (даже когда были правки, Алексей очень терпеливо и подробно объяснял мне, что именно и почему нужно изменить) - все это было в рамках нашего сотрудничества. Поэтому я рекомендую всем фрилансерам принимать участие в проектах и вакансиях, которые будет публиковать Алексей! И надеюсь, что наше сотрудничество продолжится дальше :)