Рерайтер новостей про OS Linux

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

На сайт, посвященный операционной системе Linux нужно добавлять новости. Объем небольшой, но если мы с вами хорошо сработаемся, всегда могу предложить вам и другие проекты.

Требования к исполнителю:

- Интерес к IT-тематике

- Способность писать грамотные и интересные тексты с уникальностью от 95%

- Регулярный выход в интернет (возможность связаться с Вами с 10 до 18 по Москве)

- Готовность следовать инструкциям и ТЗ

- Заинтересованность в постоянной работе

- Если Вы пользователь Линукса - дополнительный большой плюс)

Преимущества работы с нами:

- Мы стабильная компания

- Мы всегда обеспечим Вас работой

- Наши сайты – для людей!

- Стабильные еженедельные выплаты исполнителю (предпочтительно через сервис Webmoney)

- Стабильное и успешное сотрудничество > 2 месяцев приводит к увеличению оплаты.

Стоимость: 25р за 1000 знаков без пробелов