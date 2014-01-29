Уважаемые фрилансеры! Если вы имеете юридическое образование и пишете тексты, для вас есть постоянная работа. Нужно будет писать тексты, подбирать к ним 1-2 изображения и публиковать на сайт. Ядро сайта - Wordpress, ...
Рерайтер новостей про OS Linux
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
На сайт, посвященный операционной системе Linux нужно добавлять новости. Объем небольшой, но если мы с вами хорошо сработаемся, всегда могу предложить вам и другие проекты.
Требования к исполнителю:
- Интерес к IT-тематике
- Способность писать грамотные и интересные тексты с уникальностью от 95%
- Регулярный выход в интернет (возможность связаться с Вами с 10 до 18 по Москве)
- Готовность следовать инструкциям и ТЗ
- Заинтересованность в постоянной работе
- Если Вы пользователь Линукса - дополнительный большой плюс)
Преимущества работы с нами:
- Мы стабильная компания
- Мы всегда обеспечим Вас работой
- Наши сайты – для людей!
- Стабильные еженедельные выплаты исполнителю (предпочтительно через сервис Webmoney)
- Стабильное и успешное сотрудничество > 2 месяцев приводит к увеличению оплаты.
Стоимость: 25р за 1000 знаков без пробелов
Заявки фрилансеров
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