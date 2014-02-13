Написать тексты для интернет-магазина косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок369 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать много текстов, в том числе:

- сео-тексты

- пресс-релизы

- тексты почтовых рассылок

Тематика - косметика

Язык - русский, украинский

Уникальность - 98-100%

Впринципе, ограничение по стоимости нет, но Вы должны как-то подтвердить свои требования - порфолио и т.д. Не нужно завышать цены, будут поданы заявки и по рейтингу можно будет сравнить, кто завысил, а кто нет.

Заявки подавать в виде:

рерайт - нижняя граница цены - верхняя граница цены(тексты разные и цены на них разные)

копирайт - нижняя граница цены - верхняя граница цены(тексты разные и цены на них разные)

Тоесть исходя из тех типов тектов, какие я указал выше определяете, который тип самый дешевый, а который самый дорогой.

(Цены за 1000 знаков без пробелов)

портфолио(которое Вы можете подтвердить)

Люди без порфолио, или с низкой репутацией могут подавать заявки, но если согласны на тестовое задание.

Заявки скрыты.

Будет выбрано несколько исполнителей.

Заявки подавайте в указаном выше формате, времени писать Вам и уточнять нету.

До подачи заявки можете писать в личку по уточнениям, но исполнитель будет выбран только из тех кто подал заявку.

11 лет назад
ckopnio
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alenaosokina
Алена 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Вся работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Дмитрием: доброжелательное общение, своевременная оплата и интересный заказ.

Заявки фрилансеров

alenaosokina
Алена 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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