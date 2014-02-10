alenaosokina

Алена alenaosokina

 
35 летРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Пишу легко даже об очень сложном...

Хотите получить интересные статьи?

Тогда готова предложить вам свои услуги фрирайтера:

1. Могу гарантировать высокое качество – вы получите профессиональные, интересные и живые тексты. За 3 года во фрилансе я написала уже несколько сотен разнообразных статей.

2. Чтобы статья получилась интересной, я готова полностью погрузиться в тему. Пусть даже на подготовку уйдет больше времени, чем на непосредственное написание.

3. Ваш текст обязательно будет разбит на подзаголовки и блоки. Всегда стараюсь сделать оформление статей максимально удобным для чтения.

4. Ключи будут вписаны так, как вам необходимо. Сделаю все возможное, чтобы были довольны не только читатели, но и поисковые роботы.

В результате вы получаете все, что может потребоваться, – интересную статью с ключами, но для людей. Пишу в различных стилях и едва ли не на все существующие темы.

На связи постоянно, так что обращайтесь в личные сообщения или:

E-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
ckopnio
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать тексты для интернет-магазина косметики
Вся работа была выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Дмитрием: доброжелательное общение, своевременная оплата и интересный заказ.
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allbest
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Наполнение женского сайта статьями
Исходя из выполненной работы могу охарактеризовать Алену как эксперта в тематике "Красота". Продолжаем сотрудничать.
Очень понравилось работать с Александром! Интересный и понятный заказ, оставляющий простор для фантазии, быстрые ответы на вопросы, доброжелательное, терпеливое отношение и мгновенная оплата!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
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