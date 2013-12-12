Необходим человек, кто сможет вести страницу на википедии: вносить поправки, ставить фото, корректировать, дополнять (так, чтобы поправки соответствовали правилам модерации). Опыт обязателен. Оплата достойная
Требуется копирайтер на складскую тематику
Для постоянного сотрудничества требуется копирайтер. Написание статей для сайтов на тему складского оборудования, такого как: стеллажи, штабелеры, тележки и т.д.
Заявки фрилансеров
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