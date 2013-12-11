Ведение страницы на wikipedia

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Необходим человек, кто сможет вести страницу на википедии:

вносить поправки, ставить фото, корректировать, дополнять (так, чтобы поправки соответствовали правилам модерации).

Опыт обязателен.

Оплата достойная

11 лет назад
s-strizh
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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