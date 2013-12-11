Интеллектуальный постинг на форумах

Требуется несколько человек для написания отзывов в интернет-магазинах. Тематика – кухонная техника. Оплата – 20 рублей за каждый опубликованный отзыв на Яндекс кошелек, веб-мани или карту Сбербанка. Сайты на которых нужно писать я выдаю. С ...