Ищем копирайтера для долгосрочного сотрудничества (рерайт, перевод). Требования:знание английского языка , порядочность, дисциплинированность. Тематика написания статей - футбол (превью к матчам)
Интеллектуальный постинг на форумах
Вирусная реклама.
Необходим человек, умеющий внедриться на форумы и привлечь внимание к определенной услуге.
Необходимы примеры подобных работ или хотя бы Вашего общения на форумах.
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