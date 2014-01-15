Статьи для ИМ и рекламной брошюры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка122 просмотра

Нужно написать несколько статей для интернет-магазина и рекламной брошюры, а также 2 текста для объявлений.

11 лет назад
Olg42
Ольга 
55 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Заказывала Наталье статьи для Интернет-магазина и рекламного буклета. Результатом довольна! Все сделано быстро и качественно. Спасибо!
Позитивные впечатления от сотрудничества, все в срок и приятно. Порядочный и ответственный заказчик.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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