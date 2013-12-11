Авто: Брэнды, шины

Здравствуйте, фрилансеры!

Хочу нанять 2-3 человека, либо же одну команду для написания ряда статей о шинах, описании брэндов шин и так далее. Исходники искать некогда, нужно будет сделать это Вам (время затраченное на поиск исходника порядка 10-15 секунд. покажу как). По деньгам фиксированной оплаты нет, слушаю Ваши предложения.

Если Вы пишите в день менее 5000, то мы не сработаемся.

Предложения читаю редко, вероятнее всего аж завтра отвечу. По возможности пишите на почту указанную в моих контактах.