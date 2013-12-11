Для постоянного сотрудничества требуется копирайтер. Написание статей для сайтов на тему складского оборудования, такого как: стеллажи, штабелеры, тележки и т.д.
Авто: Брэнды, шины
Здравствуйте, фрилансеры!
Хочу нанять 2-3 человека, либо же одну команду для написания ряда статей о шинах, описании брэндов шин и так далее. Исходники искать некогда, нужно будет сделать это Вам (время затраченное на поиск исходника порядка 10-15 секунд. покажу как). По деньгам фиксированной оплаты нет, слушаю Ваши предложения.
Если Вы пишите в день менее 5000, то мы не сработаемся.
Предложения читаю редко, вероятнее всего аж завтра отвечу. По возможности пишите на почту указанную в моих контактах.
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