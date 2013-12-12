Копирайтер для написания новостей/статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок347 просмотров

Требуется человек для регулярного обновления контента сайтов.

Требования:

-полностью уникальный контент.

-новость/статья от 1 500 знаков без пробелов

-оптимизирована под указанное словосочетание, (!)написана как хороший ответ на указанный поисковый запрос(!)

-разбить примерно на четыре абзаца

-добавить картинку

-сделать 3 ссылки на другие материалы сайта из статьи

-тему статьи/новости выбираете Вы (под ключевые слова, которые предоставим)

-Придумать заголовок. выделить 2 словосочетания, в соответствии с ключевиком, тегом

-Добавлять материалы самостоятельно в CMS (это просто, дам доступ)

-самостоятельно проверяете на плагиат

Цена 3$ за статью (1500 символов, оплата в WMR по ЦБ)

Делать нужно 3 раза в неделю (вы указываете дни когда статью можно проверить) по статье/новости и быть готовым к увеличению объёма.

Не пропадать!

Для меня желательно, чтоб, со временем, все общение свелось к, раз в месяц присланный отчет о работе и просьбе перечислить деньги. Выбранный кандидат должен предоставить свой № телефона для экстренной связи.

Отвечать лучше в проекте.

Написание статей
11 лет назад
diplomatadv
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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