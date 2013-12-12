Доброго времени! Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с ...
Копирайтер для написания новостей/статей
Требуется человек для регулярного обновления контента сайтов.
Требования:
-полностью уникальный контент.
-новость/статья от 1 500 знаков без пробелов
-оптимизирована под указанное словосочетание, (!)написана как хороший ответ на указанный поисковый запрос(!)
-разбить примерно на четыре абзаца
-добавить картинку
-сделать 3 ссылки на другие материалы сайта из статьи
-тему статьи/новости выбираете Вы (под ключевые слова, которые предоставим)
-Придумать заголовок. выделить 2 словосочетания, в соответствии с ключевиком, тегом
-Добавлять материалы самостоятельно в CMS (это просто, дам доступ)
-самостоятельно проверяете на плагиат
Цена 3$ за статью (1500 символов, оплата в WMR по ЦБ)
Делать нужно 3 раза в неделю (вы указываете дни когда статью можно проверить) по статье/новости и быть готовым к увеличению объёма.
Не пропадать!
Для меня желательно, чтоб, со временем, все общение свелось к, раз в месяц присланный отчет о работе и просьбе перечислить деньги. Выбранный кандидат должен предоставить свой № телефона для экстренной связи.
Отвечать лучше в проекте.
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