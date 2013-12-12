Требуются рерайтеры

Требуется постоянный рерайт текста по исходнику. до 35 р за 1к. Предоставляем работу по написанию текста. Рерайт по исходнику новостных статей, а также статей на строительные тематики. Копирайт возможен только после успешного и продолжительного сотрудничества. Копирайт по набору ключевых слов. Используйте контактные данные все кому интересна более подробная информация