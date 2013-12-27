Написать статью и новости

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Завершен23 заявки285 просмотров

Доброго времени!

Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с обоюдной помощью.

Тематика: сайт посвящен музыканту.

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$15
1 день
Большая благодарность Марине за статью! Профессиональный текст. И оперативно! Рекомендую.
Хороший заказчик, никаких проблем
anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Спасибо большое Евгению за оперативную работу! Статья была написана с нуля качественно и оперативно! Рекомендую.
Отработали без проблем
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо большое Евгению за оперативную работу! Статья была написана с нуля качественно и оперативно! Рекомендую.
Наталья отличная заказчица. Четкая задача и быстрая оплата. Приятная в общении и к рабочим моментам относится с пониманием.Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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