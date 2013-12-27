Написать статью и новости

Доброго времени!

Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с обоюдной помощью.

Тематика: сайт посвящен музыканту.