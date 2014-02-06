Добрый день. Требуется человек на должность контент-менеджера. Необходимо вести несколько проектов по контенту и наполнению. Задачи: Сайт - энергетика России 1. Написание новостей на сайт объемом 700-1000 символов. Новости ...
Статьи о разработке экологических проектов
Требуется написание уникальных хорошо читаемых статей для сайта экологической компании. Цена 50 р. за 1000 збп.
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