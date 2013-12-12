Копирайтер

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Закрыт19 заявок363 просмотра

Прошу читать внимательно, коллеги. Требуется копирайтер 30 рублей за 1000 символов без пробелов (девушка). Темы разные-всякие, но не узкоспециализированные, поэтому нужен обычный копирайтер-универсал. Нельзя гнать только рерайт или одну и ту же мысль повторять в разных вариациях 10 раз в статье. Ищу тех, кто настроен работать честно. Пишите.

11 лет назад
amelia2000
Ирина 
51 год
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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