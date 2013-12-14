Доброго времени! Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с ...
Написание статьи на Wikipedia
Необходимо написать статью на Википедии.
Так, чтобы она прошла модерацию, и ее не удалили.
Необходим человек с опытом подобной работы.
Оплата достойная.
Выбранный исполнитель
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