Доброго времени! Необходимо написать статью для сайта (наполнение сайта не нужно, только статья), вместо имеющейся и обновить новости, так же вместо существующих. Практически с нуля. В ходе работы будем обсуждать и поймем направление с ...
Контент менеджер для федерального сайта!
Для федерального проекта Рос-Билет ру, на постоянную основу, требуется контент-менеджер.
Обязанности:
1. Написание статей (чаще рерайт), об определенных автобусных направлениях. Например, http://rostov-na-donu.ros-bilet.ru/avtobus/rostov-na-donu-moskva.html
2. Публикация этих статей на сайте, оформление согласно требованиям: заголовки h2-h6, списки, подбор, подготовка, публикация картинок.
Требования:
1. Грамотный русский язык (орфография и пунктуация);
2. Опыт в написании текстов.
Условия:
1. Удаленная работа;
2. Стабильная оплата труда, без задержек и жалоб на обстоятельства;
3. Постоянный объем работ. Каждый день.
4. Оплата (на испытательный срок, дальше больше) – 40р за написание и публикацию 1.000 знаков без пробелов.
Смотрим вложенный файл!
Заявки фрилансеров
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