Контент менеджер для федерального сайта!

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Закрыт4 заявки322 просмотра

Для федерального проекта Рос-Билет ру, на постоянную основу, требуется контент-менеджер.

Обязанности:

1. Написание статей (чаще рерайт), об определенных автобусных направлениях. Например, http://rostov-na-donu.ros-bilet.ru/avtobus/rostov-na-donu-moskva.html

2. Публикация этих статей на сайте, оформление согласно требованиям: заголовки h2-h6, списки, подбор, подготовка, публикация картинок.

Требования:

1. Грамотный русский язык (орфография и пунктуация);

2. Опыт в написании текстов.

Условия:

1. Удаленная работа;

2. Стабильная оплата труда, без задержек и жалоб на обстоятельства;

3. Постоянный объем работ. Каждый день.

4. Оплата (на испытательный срок, дальше больше) – 40р за написание и публикацию 1.000 знаков без пробелов.

Смотрим вложенный файл!

Написание статей
11 лет назад
rod-on
Родион 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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