Нужно написать продающий текст для видеокурса.

Даже не знаю с чего начать.

тематика курса, заработок в интернете, но кое-что совсем новое, о чем ещё никто не рассказывал.

упор должен быть на новизну.

детали обсудим в переписке, длину, что должно быть, цены и т.д.