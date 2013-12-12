Для сайта seoklub.ru нужен постоянный автор для написания статей на SEO тематику, нагрузка 1-2 статьи в неделю. Нужны действительно качественные статьи, которые будут интересны посетителям. Автом должен разбираться в SEO на достаточном ...
Копирайтер
Здравствуйте. Нужен исполнитель для написания статей по теме Bitcoin и криптовалют. Желательно знание английского языка, т.к. в некоторых случаях информации нет на русском. Нужен исполнитель, который сам интересуется темой и который готов находить полезную информацию. Оплата 1.5$/ 1 к знаков.
Заявки фрилансеров
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