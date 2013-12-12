Копирайтер на SEO тематику

Для сайта seoklub.ru нужен постоянный автор для написания статей на SEO тематику, нагрузка 1-2 статьи в неделю.

Нужны действительно качественные статьи, которые будут интересны посетителям. Автом должен разбираться в SEO на достаточном уровне, для того, что бы писать полезные и интересные статьи.

Темы о которых нужно писать, для примера, не обязательно разбираться во всем, но хотя бы в большей части:

Как оценить эффективность продвижения сайта

Продвижение групп ВКонтакте в поисковой выдаче

Продвижение новостного сайта

Продвижение или контекстная реклама, что выбрать

Как покупать ссылки для продвижения сайта

Пример статьи, на которую можно ориентироваться, по объему и качеству http://seoklub.ru/prodvizhenie-sajta-bez-pokupki-ssylok-realno

Указывате в предложении стоимость вашей работы, предпочтение - адекватной цене. Как вариант дополнительного поощрения за работу возможно размещение рекламы ваших услуг на сайте, сайт посещают около 800 человек в день, посетители интересующиеся продвижением сайтов.

Так же возможно передача вам заявок на продвижение сайтов с небольшим бюджетом (до 1 - 10 тыс. руб. в месяц) постоянно идут заявки на продвижение CS серверов, minecraft и прочего.