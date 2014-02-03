Рерайтеры для большого объёма

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Закрыт24 заявки1945 просмотров

Требуется копирайтер для написания статей на тему ремонта квартир и на автомобильную тематику.

Требуется писать по 1 статью и более в день. Статьи в среднем по 5000 символов. Есть больше и есть меньше.

Вы будете получать ТЗ с ключами и количеством символов в статье.

Источники вы выбираете сами. Вам нужно использовать более одной статье при переделке.

Стоимость написания работ — 30 рублей за 1000 символов.

Написание статей
11 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Helensite
Маслова 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Автор взялся за работу и начал написание статей. Их объём был большой и этот человек обещал как качество, так и объём. Но суть в том, что нужно каждому автору объяснять какая статья должна быть на выходе. Естественно, этот человек не мог обеспечить качества на должном уровне. После объяснений этот человек просто начал возмущаться моими требованиями. Но, как говорится, не можешь выполнить работу, не бери её. Моё потраченное время и его команды не могут в полной мере передать моральный вред, который возникает в связи с разбирательствами с такими нерадивыми авторами. Никому не советую его для выбор в исполнители.

Заявки фрилансеров

Helensite
Маслова 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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