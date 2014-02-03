Рерайтеры для большого объёма

Требуется копирайтер для написания статей на тему ремонта квартир и на автомобильную тематику.

Требуется писать по 1 статью и более в день. Статьи в среднем по 5000 символов. Есть больше и есть меньше.

Вы будете получать ТЗ с ключами и количеством символов в статье.

Источники вы выбираете сами. Вам нужно использовать более одной статье при переделке.

Стоимость написания работ — 30 рублей за 1000 символов.