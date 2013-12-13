Расшифровать аудиозапись в текст

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Закрыт10 заявок266 просмотров

Необходимо быстро, за ближайшие пару часов, расшифровать аудиозапись в текст. Длительность записи около 1,5 часов. В комментариях оставляйте стоимость работы, а также свои контакты.

11 лет назад
m31
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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