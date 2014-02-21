Пакет текстов по медицинской тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок230 просмотров

Требуется около 100 статей, тематика: лечение за рубежом.

Уникальность выше 95% по авдего и etxt.

Объем статей от 1500 символов.

Срок 1.5 недели.

Можно агенство.

Указывайте, пожалуйста, цену за 1000 знаков без пр. и за пакет целиком (с учетом скидок за объем).

11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$400
10 дней
Ольга, как всегда, превосходно справилась с заданием, рекомендую!
Спасибо за интересный заказ, очень быструю проверку и оплату текстов!

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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