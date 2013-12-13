Требуется копирайтер для написания статей на тему ремонта квартир и на автомобильную тематику. Требуется писать по 1 статью и более в день. Статьи в среднем по 5000 символов. Есть больше и есть меньше. ...
Нужен помощник для публикации новостей в ВК
Нужно несколько человек у кого есть профиль в соцсети ВК для публикации новостей. Работы минут на 20. Пишите предложения сюда. Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужны добротные, уникальные тексты о двигателях внутреннего сгорания.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходимо написать статью объемом 3000 символов с ключевыми словами: адвокат по трудовым спорам (главная ключевая фраза) трудовые споры увольнение разрешение индивидуальных трудовых споров ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется около 100 статей, тематика: лечение за рубежом. Уникальность выше 95% по авдего и etxt. Объем статей от 1500 символов. Срок 1.5 недели. Можно агенство. Указывайте, пожалуйста, цену за ...Завершен11 лет назад
- $250
Необходимо написать книгу 40-60 страниц на тему реселлинга. Есть несколько книг и три видеокурса – можно взять за основу, переработать и сделать свой продукт, явно не повторяющий уже существующие продукты. Книга нужна для бесплатной раздачи ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек, который каждый день будет писать одну статью, оплата сразу после проверки статьи.Копирайтинг46 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать продающий текст для видеокурса. Даже не знаю с чего начать. тематика курса, заработок в интернете, но кое-что совсем новое, о чем ещё никто не рассказывал. упор должен быть на новизну. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
Следует написать порядка 10 статей по медицинской тематике. Желательно мед. образование. Кто возьмется и за сколько?Завершен11 лет назад
Интернет магазин фейерверков Требуется написание комментариев отзывов о фейерверках в стиле сео на каждый конкретный товар Нужна стоимость за 1 комментарий и количество в неделюКопирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется время от времени писать примерно 3-4 в месяц. Объем 3-4К. От вас показать пример лучшей вашей статьи на любую тему. Примерный объем, который вы готовы делать и тариф. Автоматом ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад