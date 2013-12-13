Требуется копирайтер для написания статей на тему ремонта квартир и на автомобильную тематику. Требуется писать по 1 статью и более в день. Статьи в среднем по 5000 символов. Есть больше и есть меньше. ...
15 статей для Миралинкс
Нужно написать 15 статей для Миралинкс. Объем каждой 2000-2500 символов.
Рерайт из своих источников. Готов платить 35 руб/1К.
Все подробности через ICQ (см. контакты)
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