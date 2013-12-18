Эмоциональные тексты для салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок250 просмотров

Требуются грамотные авторы, знакомые с тематикой и профтерминами, умеющие плавно вводить большое количество ключевых запросов. Текст нужен живой, эмоциональный, с упором на выгоду заказчиков и точками побуждения (призыв к посещению салона).

Цена 50р/1000збп, строго R-кошелек webmoney после принятия работы.

11 лет назад
Skally
50 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

Arutemu
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Как обычно, обстоятельно, красочно и грамотно. Обращаюсь к Артему, когда требуется эмоциональный продающий текст и всегда остаюсь довольна сотрудничеством.
Исчерпывающее ТЗ, приятный тон общения, своевременная оплата - так и привыкнуть можно ))
A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Как обычно, быстро и качественно. Сотрудничеством довольна.
Как всегда все на профессиональном уровне - четко составленное ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Arutemu
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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