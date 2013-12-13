Требуется рерайтер новостей преимущественно "мужских" тематик - строительство, авто, инструменты, деревянные дома, пр. Поэтому предпочтение мужскому полу. Но дамам, знакомым с данными темами, тоже добро пожаловать! Работа, в основном, по выходным. Объемы ...
Нужен порядочный и способный рерайтер
Нужно написать порядка 100 статей, для этого нужен ответственный человек, который будет делать то о чем мы будем договариваться. Сдавать статьи нужно частями: чуть написали - сдали, еще чуть - снова сдали. Таким образом мне проще контролировать качество работы, кол-во готовых статей и выплаты.
Тематика автомобильная, ключевые слова не предусмотрены. Вам нужно будет лишь искать исходник и делать его рерайтинг в соответствующем Т3 объеме. Бывают более мелкие статьи, бывают более большие.
Есть возможность платить вебмани или яндекс деньгами (сбербанком можно тоже). 40 рублей за 1000 без пробелов - это фиксированная цена, не предлагайте мне дороже.
Если Вы безграмотны, если не умеете искать исходники, если не знаете как проверять уникальность - не тратьте мое время.
В остальных случаях давайте обсуждать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются грамотные авторы, знакомые с тематикой и профтерминами, умеющие плавно вводить большое количество ключевых запросов. Текст нужен живой, эмоциональный, с упором на выгоду заказчиков и точками побуждения (призыв к посещению салона). Цена 50р/1000збп, строго ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Нужно написать 15 статей для Миралинкс. Объем каждой 2000-2500 символов. Рерайт из своих источников. Готов платить 35 руб/1К. Все подробности через ICQ (см. контакты)Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать поздравления с днем рождения в стихах Всего 12 категорий в каждую по 3 стиха (1 на 4 строки и 2 на 8 строк) В итоге 36 стишков Список ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Подробное описание во вложении Готовность 20.12 - крайний срок Статьи для сайта http://ingtermo.ru Писать без "воды"Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
http://www.sms-n.ru/ - сайт для которого нужны статьи Работа не простая, статьи технического плана, без "воды" Подробное ТЗ во вложении Работу нужно сделать за неделю, до 20.12Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо быстро, за ближайшие пару часов, расшифровать аудиозапись в текст. Длительность записи около 1,5 часов. В комментариях оставляйте стоимость работы, а также свои контакты.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуются фрилансеры для написания статей технической тематики. Тема — Трубопроводная арматура. Желательно: знание оборудования импортного производства (регулирующие клапаны, запорные клапаны, конденсатоотводчики, шаровые краны, пробковые краны и т.п.) и основы ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно грамотное описание карточек товаров для магазина по продаже картриджей и оргтехники. Тематика картриджи уникальность 100% кол-во текстов более 100 шт. за отлично выполненный заказ ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно несколько человек у кого есть профиль в соцсети ВК для публикации новостей. Работы минут на 20. Пишите предложения сюда. Спасибо.Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад