Нужен порядочный и способный рерайтер

Нужно написать порядка 100 статей, для этого нужен ответственный человек, который будет делать то о чем мы будем договариваться. Сдавать статьи нужно частями: чуть написали - сдали, еще чуть - снова сдали. Таким образом мне проще контролировать качество работы, кол-во готовых статей и выплаты.

Тематика автомобильная, ключевые слова не предусмотрены. Вам нужно будет лишь искать исходник и делать его рерайтинг в соответствующем Т3 объеме. Бывают более мелкие статьи, бывают более большие.

Есть возможность платить вебмани или яндекс деньгами (сбербанком можно тоже). 40 рублей за 1000 без пробелов - это фиксированная цена, не предлагайте мне дороже.

Если Вы безграмотны, если не умеете искать исходники, если не знаете как проверять уникальность - не тратьте мое время.

В остальных случаях давайте обсуждать.