Рерайт описаний запчастей для кондиционеров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок157 просмотров

Требуются авторы со знанием тематики на узкоспециализированный сайт, способные писать для подготовленного читателя с плавным вхождением ключевых запросов.

Цена 40 р/1000збп. Оплата строго Webmoney на R-кошелек по каждому тексту отдельно. Предоплата не делается, смотрите отзывы авторов.

11 лет назад
Skally
50 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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