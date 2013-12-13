Нужно написать порядка 100 статей, для этого нужен ответственный человек, который будет делать то о чем мы будем договариваться. Сдавать статьи нужно частями: чуть написали - сдали, еще чуть - снова сдали. Таким образом мне ...
Рерайт описаний запчастей для кондиционеров
Требуются авторы со знанием тематики на узкоспециализированный сайт, способные писать для подготовленного читателя с плавным вхождением ключевых запросов.
Цена 40 р/1000збп. Оплата строго Webmoney на R-кошелек по каждому тексту отдельно. Предоплата не делается, смотрите отзывы авторов.
Заявки фрилансеров
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