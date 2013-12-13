Добавить товары в магазин

Необходимо добавить в интернет магазин около 10 товаров (видеорегистраторы, навигаторы, dvd приставки). Для каждого товара необходимо:

* Составить качественное описание на основе инструкции к этому товару (не менее 2500 символов). Инструкции дадим.

* Добавить 5-7 фотографий. Фотки предоставим.

* Заполнить раздел "Технические характеристики". Данные из инструкций.

Система управления - openCart.

В заявках хочу видеть стоимость добавления одного товара. Также просьба в заявках добавить ссылки на примеры текстов компьютерной тематики, что бы оценить ваш уровень. Опыт работы с opencart будет плюсом.