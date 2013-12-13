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Обзорная статья домашний планетарий
Статья- Обзор домашнего планетария Homestar Pro -2
2000 знаков
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Ключевик- "домашний планетарий"
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