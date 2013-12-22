Нужен рерайт текста на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок271 просмотр

В вложении общий дизайн и поток мыслей на тему.

Нужено 3-4 варианта общего текста на сайт.

11 лет назад
DooMka
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$60
2 дня
Текст написан вовремя и качественно. Большое спасибо за работу)
Когда берешься за действительно интересную работу - это вдохновляет. Когда клиент оказывается приятным в общении - это радует. Буду иметь честь сотрудничать вновь. ====== Фрилансеры, 10 баллов из 10, отличный клиент.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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