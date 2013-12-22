Принимаю на работу начинающих рерайтеров! Обеспечу постоянными большими объемами. Обучу премудростям новой професси . По срокам не давлю. Главное – высокая ответственнось и желание работать.
Нужен рерайт текста на сайт
В вложении общий дизайн и поток мыслей на тему.
Нужено 3-4 варианта общего текста на сайт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг30 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать много текстов, в том числе: - сео-тексты - пресс-релизы - тексты почтовых рассылок Тематика — автоелектроника и не только Язык — русский ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Продолжаем цикл. Теперь тексты пр аппаратную косметологию. Объемы 6-10 тыс. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Срок - вторник.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $2500
Рерайт статей с Яндекс.Новости (ежедневный) - на тему Hi-Tech и Интернет. В день нужно от 15 до 30 статей. Могу взять 1 человека, способного на подобный объем, могу 2-3, не более. Работа ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим человек на постоянной основе для выполнения следующих работ на украинском языке: - написание рекламных текстов - написание/перевод объявлений - написание SEO текстов - проверка ключевых слов, помощь в их правильном ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо добавить в интернет магазин около 10 товаров (видеорегистраторы, навигаторы, dvd приставки). Для каждого товара необходимо: * Составить качественное описание на основе инструкции к этому товару (не менее 2500 символов). Инструкции дадим. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуются точечные вставки ключевых запросов в тексты. Главное — даже не знание тематики, а умение грамотно и плавно вставлять запросы. Оплата 30р за один текст, вставка по 2-3 ключа, в отдельных местах с дописыванием текста ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуются авторы со знанием тематики на узкоспециализированный сайт, способные писать для подготовленного читателя с плавным вхождением ключевых запросов. Цена 40 р/1000збп. Оплата строго Webmoney на R-кошелек по каждому тексту отдельно. Предоплата не делается, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад