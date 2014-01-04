Тексты про красоту.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок351 просмотр

Продолжаем цикл. Теперь тексты пр аппаратную косметологию. Объемы 6-10 тыс. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Срок - вторник.

11 лет назад
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$20
4 дня
Работа отличная, тексты интересные и соответствуют ТЗ. Все в срок. Сотрудничаем с Хадижой дальше и всем рекомендуем!
С Марианной всегда приятно работать. Всем рекомендую, как ответственного и отзывчивого заказчика
sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
$30
3 дня
Уже не первый раз работаем с Александрой. А работаем не первый раз потому, что все выполняется быстро и корректно. Уверена, что так будет всегда! Спасибо!
Отличный заказчик, платит сразу, задачу ставит четко и понятно Если будут еще проекты — с удовольствием буду работать и дальше.
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
3 дня
Работать с Натальей одно удовольствие. Не нужно долго объяснять что и как сделать. Быстрое и главное качественное исполнение. Подробный отчет. Продолжаем сотрудничать.
Спасибо за интересный проект, своевременную и быструю оплату. Мои самые лучшие рекомендации!
Branette
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$12
3 дня
Елена - отличный исполнитель. Довольна сотрудничеством на 100%. Рада буду поработать еще.

Заявки фрилансеров

ummFellah
Хадижа 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
sasha_ts
33 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
Nata_Pyzhyk
39 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
Branette
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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