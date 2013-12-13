Рерайт статей с Яндекс.Новости (ежедневный) - на тему Hi-Tech и Интернет.

В день нужно от 15 до 30 статей.

Могу взять 1 человека, способного на подобный объем, могу 2-3, не более.

Работа каждый день - кроме выходных.

Требования: объем от 1500 до 1800 знаков, высокая уникальность, быстрая способность печатать. Материалы нужно делать в онлайн режиме (дал задание - написали, прислали, дал новое и т.д. в течении дня).

Оплата: 0.8 у.е.-1 у.е. за 1000 знаков, только WM.