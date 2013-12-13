Принимаю на работу начинающих рерайтеров! Обеспечу постоянными большими объемами. Обучу премудростям новой професси . По срокам не давлю. Главное – высокая ответственнось и желание работать.
Написать тексты для инт-маг Автоэлектроники
Здравствуйте.
Нужно написать много текстов, в том числе:
- сео-тексты
- пресс-релизы
- тексты почтовых рассылок
Тематика — автоелектроника и не только
Язык — русский
Уникальность — 98–100%
Заявки подавать в виде:
рерайт — цена
копирайт — цена
(Цены за 1000 знаков без пробелов)
портфолио (которое Вы можете подтвердить)
Люди без порфолио, или с низкой репутацией могут подавать заявки, но если согласны на тестовое задание.
Заявки скрыты.
Заявки фрилансеров
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