Статьи для англоязычного сайта.

Добрый день! Для англоязычного сайта требуются интересные статьи на тему онлайн азартных игр. Сайт не представляет из себя онлайн- казино, на нём собраны статьи и советы по игре. В статьях потребуется описывать онлайн игры, давать советы для начинающих или делиться опытом. Примеры подобных статей Вы можете увидеть на сайтах ниже.

Основные требования:

-текст должен быть интересным и читаемым

-грамотно структурирован

-не содержать упоминаний других казино

Примеры:

http://www.australianpokiesonline.com.au/

http://www.intertopscasino.com/online-pokies/

http://www.luckynuggetcasino.com/au/online-pokies/

Для сайта необходим контент и мы надеемся продолжать работу в дальнейшем. Если Вы заинтересованы и считаете, что сможете писать действительно интересные и качественные статьи, будем рады обсудить сотрудничество.

С уважением

Команда Seo Power