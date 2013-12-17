Приветствую. Есть совсем небольшое задание для человека знающего английский. По результатам сотрудничества, возможны дальнейшие заказы. Итак, вот ТЗ. Исходный размер текста : 420 слов, 2124 символа ...
Нужен качественный рерайт обзоров авто шин
Нужно сделать качественный рерайт 2х больших статей (общий объем 16500 знаков б/п )
Выбранный исполнитель
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