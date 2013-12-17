Нужен качественный рерайт обзоров авто шин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок226 просмотров

Нужно сделать качественный рерайт 2х больших статей (общий объем 16500 знаков б/п )

11 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$35
3 дня
Все сделано в оговоренный срок и с надлежащим качеством. Спасибо!
C Максимом работать - одно удовольствие. Четкая постановка задачи. Полная и своевременная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад

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