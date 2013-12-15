На сайт по продаже портретов нужно написать РЕАЛЬНО продающие тексты, которые способны повысить конверсию. Ваши цены.
Рерайт английского текста
Приветствую.
Есть совсем небольшое задание для человека знающего английский. По результатам сотрудничества, возможны дальнейшие заказы.
Итак, вот ТЗ.
Исходный размер текста : 420 слов, 2124 символа
Что необходимо сделать:
1. Сократить в два раза размер текста (не больше 250 слов или 1000 символов).
2. Сделать лёгкий рерайт текста, выделив только основную мысль, которую несёт исходный текст
3. Добавить ключевые слова непосредственно в текст (3 слова). Каждый ключ должен употребляться в тексте лишь единожды, в той форме и последовательности слов, которых будут поданы (без склонения и множественных форм).
4. Заголовок текста не нужно писать. Пишем только сам текст.
Сроки:
Желательный – 14.12.2013
Крайний – 15.12.2013
Если желаете посмотреть на сам текст, который нужно переписать, оставляйте свой комментарий, я вам вышлю ссылку.
Выбранный исполнитель
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