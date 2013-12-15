Рерайт английского текста

Приветствую.

Есть совсем небольшое задание для человека знающего английский. По результатам сотрудничества, возможны дальнейшие заказы.

Итак, вот ТЗ.

Исходный размер текста : 420 слов, 2124 символа

Что необходимо сделать:

1. Сократить в два раза размер текста (не больше 250 слов или 1000 символов).

2. Сделать лёгкий рерайт текста, выделив только основную мысль, которую несёт исходный текст

3. Добавить ключевые слова непосредственно в текст (3 слова). Каждый ключ должен употребляться в тексте лишь единожды, в той форме и последовательности слов, которых будут поданы (без склонения и множественных форм).

4. Заголовок текста не нужно писать. Пишем только сам текст.

Сроки:

Желательный – 14.12.2013

Крайний – 15.12.2013

Если желаете посмотреть на сам текст, который нужно переписать, оставляйте свой комментарий, я вам вышлю ссылку.