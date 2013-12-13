Необходим рерайт текста Видеонаблюдение

Нужен рерайт текста, технически грамотный. Тексты в прикреплённых файлах. Ключевые слова там же. Текст должен читаться с пониманием для клиента, ключевые слова склонять не надо. Если не получаеться хороший читаемый и понятный клиенту рерайт, то можете написать оригинальный текст( Всё оплачу)!! Оплата через яндекс деньги!!!!