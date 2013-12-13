Необходим рерайт текста Видеонаблюдение

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Завершен7 заявок174 просмотра

Нужен рерайт текста, технически грамотный. Тексты в прикреплённых файлах. Ключевые слова там же. Текст должен читаться с пониманием для клиента, ключевые слова склонять не надо. Если не получаеться хороший читаемый и понятный клиенту рерайт, то можете написать оригинальный текст( Всё оплачу)!! Оплата через яндекс деньги!!!!

11 лет назад
lann
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отлично сделанная работа!! Технически грамотный рерайтер !!!Советую!!!
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

messer262
Владимир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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