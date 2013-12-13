Написание продающих текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка108 просмотров

На сайт по продаже портретов нужно написать РЕАЛЬНО продающие тексты, которые способны повысить конверсию.

Ваши цены.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Второй раз все просто прекрасно! Быстро, качественно, мощно. Как-то сказал мне "За что я люблю тексты, так это за то что я сам себя уговариваю купить товар. Ну вот, теперь и я портрет хочу." И да, после прочтения действительно возникает желание купить, это нечто, спасибо!
Отличный заказчик, говорю на полном серьёзе. Всё чётко, в срок и на доброй ноте. Искренне рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходим рерайт текста Видеонаблюдение

    Нужен рерайт текста, технически грамотный. Тексты в прикреплённых файлах. Ключевые слова там же. Текст должен читаться с пониманием для клиента, ключевые слова склонять не надо. Если не получаеться хороший читаемый и понятный клиенту рерайт, то ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание 1100 статей

    Необходина написать 1100 статей, 800 символов каждая. Тематика - детские товары. Статьи будут размещенны на категориях+ бренд в интернет магазине. Пример страницы: http://www.baby-full.com.ua/baby_strollers-c-2/cam-cb-1/ . Пример удачного выполнения: http://www.baby-full.com.ua/strollers-c-20/concord-cb-13/ В ...

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи для англоязычного сайта.

    Добрый день! Для англоязычного сайта требуются интересные статьи на тему онлайн азартных игр. Сайт не представляет из себя онлайн- казино, на нём собраны статьи и советы по игре. В статьях потребуется описывать онлайн игры, давать ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты про красоту.

    $500

    Продолжаем цикл. Теперь тексты пр аппаратную косметологию. Объемы 6-10 тыс. Оплата 1$/1000 по факту написанного. Срок - вторник.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Тексты на финансовую тематику на украинском языке

    Необходим человек на постоянной основе для выполнения следующих работ на украинском языке: - написание рекламных текстов - написание/перевод объявлений - написание SEO текстов - проверка ключевых слов, помощь в их правильном ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад