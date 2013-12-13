Написание продающих текстов

Второй раз все просто прекрасно! Быстро, качественно, мощно. Как-то сказал мне "За что я люблю тексты, так это за то что я сам себя уговариваю купить товар. Ну вот, теперь и я портрет хочу." И да, после прочтения действительно возникает желание купить, это нечто, спасибо!